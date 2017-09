Governador David Almeida dá ordem de serviço para asfaltamento de quatro ramais em Autazes

O município de Autazes (a 113 quilômetros em linha reta de Manaus) será contemplado com obras de recuperação do sistema viário. Nesta sexta-feira, 1° de setembro, o governador David Almeida esteve no município dando a ordem de serviço para a pavimentação de quatro ramais: Açupuranga, Passarinho, Yguapenu e Jatuá. Os serviços vão beneficiar, principalmente, os produtores rurais dessas localidades.

Os trabalhos, de acordo com o governador David Almeida, já iniciam neste domingo, dia 3, com a chegada do maquinário e do material. “As máquinas chegam neste sábado e o serviço será realizado simultaneamente nos três ramais. Vamos garantir que, com esse serviço, a produção melhore o escoamento dos produtos e a qualidade de vida das famílias”.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o recapeamento dos três ramais custará cerca de R$ 18 milhões. Ao todo serão recapeados 26 quilômetros de ramais. O maior deles, o Rosarinho, com 12,6 quilômetros, liga Autazes à Calha do Rio Madeira, a principal via para chegar ao município de Nova Olinda do Norte.

Para os moradores o asfalto chega na melhor hora e o professor Gilberto Santos comemora e destaca que, além dos produtores, os estudantes também serão beneficiados. “Vai melhorar o escoamento da produção e o acesso dos moradores e dos estudantes, que serão os mais beneficiados”, destacou.

Estrada de Autazes – A recuperação do sistema viário também vai contemplar a Estrada de Autazes com aproximadamente 80 quilômetros.

“O município de Autazes será contemplado com obras de recuperação do sistema viário. Eu fico muito feliz em dar hoje essa ordem de serviço. Eu, que já vim aqui na minha gestão quatro vezes, posso dizer que Autazes é uma das mais prejudicadas com relação ao sistema viário e a pavimentação. As pessoas andam de máscara devido a poeira, e o povo não merece isso”, pontuou o governador.

