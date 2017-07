Governador David Almeida anuncia investimentos em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos que irão gerar emprego e renda para a população

O governador David Almeida seguiu, nesta quarta-feira, 26, cumprindo agenda de trabalho no interior do Estado. Em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, na região do Alto Rio Negro, o governador conheceu as principais demandas e anunciou investimentos que vão gerar emprego e renda nos dois municípios.

Acompanhado dos secretários de Infraestrutura (Seinfra), Américo Gorayeb, de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Arone Bentes e deputado Francisco Souza, e pelo prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Saldanha, David Almeida verificou a necessidade urgente de recuperar o sistema viário de São Gabriel, após percorrer alguns bairros, como Graciliano Gonçalves, Centro, Areal e Miguel Quirino.

Na ocasião, o governador anunciou que já tem disponíveis em caixa R$ 14,5 milhões para recuperação e asfaltamento das vias do município. “Estou indo a cada município que o prefeito solicita recuperação do sistema viário para conhecer de perto a realidade. Fiz questão de vir a São Gabriel dizer que vamos liberar esses recursos e pedir celeridade da prefeitura na entrega do planejamento junto à Seinfra para voltar aqui em breve e dar ordem de serviço”, ressaltou.

David Almeida adiantou ainda que, em um segundo momento, o Governo vai destinar até R$ 10 milhões para recuperação da estrada de Camanaus, que liga a sede ao aeroporto da cidade. Ainda na infraestrutura, o governador salientou que já está em fase de levantamento, estudos para construção de uma central de captação e distribuição de água, um dos principais anseios da população. “O Governo do Estado está atento aos problemas e vai solucioná-los, sem olhar cores partidárias e/ou alianças com prefeitos”, concluiu.

Na Educação, foram anunciadas a construção de abrigo para gerador e perfuração de poço artesiano na Escola Estadual Karimã, na comunidade Assunção do Içana; instalação de subestação e perfuração de poço artesiano na Comunidade Indígena Balaio; instalação de subestação aérea de 112,5 KVA e construção de abrigo para gerador na comunidade do Pari Cachoeira e instalação de subestação aérea de 112,5 KVA e construção de abrigo para gerador na Aldeia Iauretê.

Barcelos – Pela parte da tarde, governador David Almeida visitou o município de Barcelos. Recepcionado pelo prefeito Edson Mendes e autoridades locais, governador foi recebido no ginásio poliesportivo lotado, onde assistiu às breves apresentações das agremiações Acará Disco e Cardinal, que disputam todos os anos o Festival do Peixe Ornamental, manifestação cultural popular que agita o município no mês de janeiro.

Para Barcelos, David Almeida anunciou investimentos de R$ 13,8 milhões para recuperar o sistema viário da cidade, além de R$ 7,5 milhões para Educação – valor que contempla construção e reformas de escolas estaduais. Para reforma do prédio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), David garantiu que serão investidos R$ 109 mil.

FOTOS: DHYEIZO LEMOS