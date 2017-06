Governador David Almeida anuncia investimentos em infraestrutura para 16 municípios do Amazonas

Durante viagem em que entregou obras das estradas do Atininga, em Manicoré (a 390 quilômetros de Manaus) e do Fontinelli, em Nova Olinda do Norte (a 126 quilômetros de Manaus), o governador David Almeida anunciou que vai continuar priorizando abertura de novas frentes de trabalho nas malhas viárias das cidades para garantir melhorias da qualidade de vida da população. Pelo menos 16 municípios do Amazonas estão sendo contemplados com obras de infraestrutura urbana do sistema viário com investimentos da ordem de R$ 231 milhões.

Em Manicoré, David Almeida anunciou a recuperação viária do Distrito de Santo Antônio de Matupi com a construção de um Posto de Saúde e de uma Delegacia de Polícia. Na próxima semana, David garantiu que vai abrir o processo de licitação para investimentos na malha viária do município que deve custar R$ 5 milhões. “Essa será a temática do nosso governo. Semanalmente, estaremos indo ao interior visitar e inaugurar obras, dando ordem de serviços em várias ações que estamos implementando para melhorar a vida da nossa população”, afirmou o governador que, ainda, vistoriou as obras do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) da cidade, que está com 90% de obras concluídas.

Pelo menos 140 famílias serão beneficiadas a partir da entrega da estrada do Atininga, que liga a sede do município de Manicoré ao lago do Atininga. O escoamento da produção agrícola das comunidades de São José, Terra Preta e Santa Terezinha ganha novo gás. O plantio de mandioca, extração de castanha do Brasil, látex e óleo de copaíba são os principais produtos cultivados na região.

Nova Olinda – Acompanhado de uma comitiva de deputados estaduais e dos secretários de Produção Rural (Sepror), Dedei Lobo, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), xxxxx, da Saúde (Susam), Vander Alves, e da Educação (Seduc), Arone Bentes, o governador prosseguiu para Nova Olinda do Norte onde entregou 35 quilômetros de malha viária da cidade e anunciou a pavimentação da Estrada do Rosarinho, importante via de acesso entre a sede do município e a comunidade do Rosarinho, e de outros bairros da localidade.

David Almeida também atentou para as solicitações das demandas do município, como a retomada do funcionamento da Balsa que faz o transporte de cargas, mercadorias e pessoas da cidade para a comunidade de Rosarinho, e de reforma do abatedouro. “Temos dado celeridade às obras de infraestrutura no interior com um cronograma que contempla a pavimentação de estradas e ramais, entre outros. Ao visitar essas localidades procurei verificar os principais demandas que vão fazer a diferença e trazer desenvolvimento para os cidadãos”, disse o governador.

—

Mahira Maia