Governador anuncia Plano Emergencial de Ajuda Humanitária aos indígenas venezuelanos

O Governador do Amazonas, David Almeida, anuncia nesta terça-feira, 16 de maio, às 13h, o Plano Emergencial de Ajuda Humanitária aos venezuelanos que estão em Manaus fugindo da crise política e econômica da Venezuela, em especial indígenas da tribo Warao.

O anúncio será feito durante visita que David Almeida fará aos migrantes que ocupam as proximidades do Viaduto de Flores, ao lado da Rodoviária de Manaus, na avenida Torquato Tapajós. Entre as medidas do plano, desenvolvido em conjunto entre Governo e Prefeitura de Manaus, está a transformação em abrigo do prédio do antigo programa Jovem Cidadão, no Coroado, zona leste.

Governador do Amazonas, David Almeida/Foto: Divulgação

O plano tem à frente os seguintes órgãos: Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Fundação Estadual do Índio (FEI), Fundo de Promoção Social (FPS), do Governo do Amazonas, Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

fonte: correiodaamazonia.com