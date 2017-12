Governador Amazonino Mendes participa do encerramento das comemorações do centenário da Igreja Assembleia de Deus

O governador Amazonino Mendes participou, na noite deste sábado (06/12), do encerramento das comemorações do centenário da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam). O evento religioso, ocorrido no Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), zona centro-oeste da cidade, reuniu, aproximadamente, cem mil pessoas. A Ieadam conta mais de 300 mil membros em todo o estado.

Durante a celebração, mais de dois mil pastores, dos 62 municípios amazonenses, foram consagrados pela diretoria da assembleia. Cerca de 400 líderes de todo o país e de 25 países estiveram presentes na festa que contou ainda com o show do Ministério Diante do Trono, da cantora Ana Paula Valadão.

Amazonino agradeceu aos fiéis, à diretoria da igreja, na pessoa do pastor Jonatas Câmara, líder no Amazonas da igreja, pelo convite para a celebração.

“Nós estamos acostumados a espetáculos grandiosos, mas são espetáculos que faltam neles, aqueles sentimentos tão lindos, tão belos e maravilhosos. Aqui representa uma miríade de orações, que vocês já fizeram pelo nosso povo, pela nossa gente, pelo nosso futuro do Brasil e do nosso tão necessitado Amazonas. Quero, sobretudo, me associar à alegria incontida deste homem tão simples e sensível, pastor Jonatas Câmara”, discursou o governador a uma imensa plateia que lotou as arquibancadas e pista do sambódromo.

Durante o evento – que contou também com a participação de parlamentares amazonenses e autoridades locais – um coral de duas mil vozes entoou o centenário da Ieadam, emocionando o público. Apresentações teatrais, musicais e pregações completaram a festa religiosa.

Foto: Clóvis Miranda