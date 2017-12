Governador Amazonino fiscaliza obra da avenida das Flores, na Cidade Nova

O governador do Estado, Amazonino Mendes, vistoriou, na manhã desta sexta-feira (08/12), o canteiro de obras da trincheira sob a avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte. A obra, do Governo do Amazonas e executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutra (Seinfra), integra a ligação viária das avenidas das Torres e das Flores.

A pedido do governador, a obra foi acelerada e será concluída em no máximo 180 dias. A conclusão de toda a extensão do complexo viário está prevista para o segundo semestre de 2018. Hoje, técnicos da Seinfra e da prefeitura abriram o desvio na avenida Noel Nutels (sentido bairro/Centro) para a realização da primeira etapa da trincheira.

“É uma obra muito importante porque vai complementar a ideia básica do cinturão de contorno da cidade, porque vai ligar as duas avenidas, das Torres e das Flores, para que o tráfego, que é intenso, chegue na AM-010 com tranquilidade, sem prejudicar o trânsito da cidade. A previsão para ela ficar pronta é agosto. Estamos botando muito empenho para fazer o mais rápido possível porque ela estrangula a avenida Neel Nutels. Quero parabenizar a equipe que não mediu esforços a partir do momento que pedi rapidez”, comentou o governador Amazonino.

O titular da Seinfra, Oswaldo Said, ressaltou que o Governo do Estado está realizando o serviço no local para não levar tanto transtorno aos milhares de motoristas que trafegam naquela região. “Estamos trabalhando para manter o menor impacto possível no trânsito. Nos preocupamos com todos os detalhes e permaneceremos em parceria com o Manaustrans, Manaus Ambiental e demais órgãos envolvidos para não causar transtornos à população”, destacou Oswaldo Said.

Interligação – As trincheiras sob as avenidas Timbiras e Noel Nutels darão lugar às passagens de nível que interligarão as avenidas das Torres (trecho 1) à das Flores. Ou seja, que vai da avenida Timbiras em direção à rua Curió (trecho 2), na Cidade Nova I, com os demais trechos: o 3, entre a rua Curió e o igarapé do Passarinho, com 1,7 quilômetro; e o 4, que vai do conjunto Galileia até a AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Torquato Tapajós – O governador Amazonino pediu ainda a celeridade no início da obra do Complexo Viário do “Café da Joelza”, que vai interligar as avenidas Torquato Tapajós, José Henrique Rodrigues e do Turismo, no Tarumã, zona oeste. Ele informou que o entrave na desapropriação do estabelecimento comercial já foi resolvido.

“É outro ponto fundamental. Tinha um emperramento já eterno que era a questão da desapropriação. A discordância entre as partes está resolvida. O dinheiro está à disposição, foi para a Justiça. Ali vai ser o complexo mais forte, mais intenso. É um trabalho fundamental porque a cidade está crescendo para lá”, explicou o governador.

