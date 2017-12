Governador Amazonino empossa Lourenço Braga como titular da Secretaria de Educação

O novo titular da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), o advogado e professor universitário Lourenço Braga, foi empossado, nesta segunda-feira (11/12), pelo governador Amazonino Mendes, na sede do Governo, bairro Compensa II, zona oeste de Manaus. Lourenço Braga, que é ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), assume o lugar de José Augusto Melo, que agora responde pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Amazonino Mendes agradeceu ao novo gestor da Seduc pela confiança em integrar o projeto de reconstrução do estado e salientou que o tempo é extremamente curto para a tarefa de arrumar a casa e implantar uma gestão administrativa mais eficaz. “Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram em mim. Vamos trabalhar. As atividades são fundamentais para o estado, neste momento de reconstrução. O tempo é curto e temos muito o que fazer. Meu grande amigo Lourenço foi o primeiro reitor da universidade (UEA)”, comentou o governador.

O novo titular da Seduc ressaltou que sua primeira ação na secretaria será fazer um levantamento administrativo de toda a secretaria para que, a partir de janeiro de 2018, coloque em prática o planejamento adotado pelo governador Amazonino.

“Vamos sentar na cadeira, tomar pé da situação de como está a secretaria. Estamos terminando um ano letivo, mas o governador Amazonino é um homem irrequieto. Ele não vive sem novidades e em janeiro, vamos ter uma grande novidade”, disse Lourenço Braga.

Segundo o secretário de Educação, o governador Amazonino pediu ainda a valorização do profissional da educação, de forma que o ensino nas escolas públicas tenha um melhor aproveitamento. “É preciso a valorização do profissional do magistério, a quem o governador Amazonino sempre dedicou muita atenção. Os governos do Amazonino são marcados pelo compromisso com os professores. Não se faz educação de qualidade sem professor competente. A melhor forma de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino é colocar em sala de aula professores competentes e comprometidos”, declarou.

Mais posses – Na mesma reunião, assinaram o termo de posse Paula Kanzler, titular da Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF); Wania Suely, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped); e Eliane Ferreira, da secretaria de Estado Extraordinária.

Fotos: Clóvis Miranda