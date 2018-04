GOVERNADOR AMAZONINO CONFIRMA OBRAS DO ANEL VIÁRIO E LIBERA MAIS R$ 4 MILHÕES, PARA INFRAESTRUTURA EM HUMAITÁ

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas esteva na manhã deste sábado (14) em Manaus, reunido com o governador do estado Amazonino Mendes para tratar assuntos referentes, a obra do Anel Viário que será executada pela empresa vencedora da licitação para a execução das obras em Humaitá. O prefeito tratou ainda assuntos referentes ao aniversário do município, que acontecerá no dia 15 de maio.

O governador Amazonino Mendes atendeu todos os pedidos do prefeito, dizendo que toda a atenção dispensada ao município é dado pela importância econômica e a parceria entre governo e prefeitura.

Herivaneo Seixas, fez mais um pedido ao governador, ressaltando o trabalho executado por sua gestão relacionado aos serviços de drenagem que esta sendo realizado em várias partes do município. Amazonino dobrou o investimento em infra-estrutura concedendo R$ 4 milhões para aumentar os serviços executados. Amazonino Mendes confirmou sua visita ao município no mês de maio, e pediu ao secretário de cultura do estado Orcine Junior toda a atenção necessária para que o município possa realizar o melhor aniversário melhor aniversário de sua história.

“Estou muito feliz pela receptividade do governador Amazonino que tem sido um “Pai” para nossa cidade, tenho certeza que essa parceria só tem nos favorecido e com isso, nossa cidade vai ficando cada vez melhor!“. Conclui o prefeito.