Goleiro Bruno volta a disputar uma partida oficial após 2499 dias

Bruno é o principal reforço do Boa Esporte para a temporada Foto: Marcos Alves / Agência O Globo

Menos de um mês após ser apresentado como reforço do Boa Esporte, o goleiro Bruno fará a sua estreia pela equipe neste sábado, às 17h30, na partida contra o Uberaba, válida pela primeira rodada do hexagonal final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. O jogo será disputado em Varginha, casa do Boa Esporte.

O técnico Julinho Camargo confirmou a informação na quinta-feira dizendo que Bruno está em forma física satisfatória e pronto para atuar. A previsão era que o goleiro fizesse a sua estreia somente em maio, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas Bruno evoluiu rápido.

O goleiro, é bom lembrar, não disputa uma partida oficial desde o dia 5 de junho de 2010 (há exatos 2499 dias), quando jogou pelo Flamengo contra o Goiás, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-negro foi derrotado por 2 a 1 com uma atuação muito ruim do arqueiro.

Bruno foi contratado pelo Boa Esporte após deixar a cadeia no dia 24 de fevereiro. Preso em 2010, ele foi condenado pelo envolvimento no assassinato da ex-amante Eliza Samudio e cumpriu sete anos. Enquanto esteve preso, Bruno chegou a fazer alguns treinamentos para manter a forma física, mas quase nunca como goleiro e sim como jogador de linha.

Fonte: Extra Globo