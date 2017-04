Goleiro Bruno se entrega à polícia e já está preso

O goleiro Bruno se apresentou à polícia e foi preso na tarde desta quinta-feira (27) após o Tribunal do Júri de Contagem expedir o mandado de prisão dele. A Polícia Civil, que faria a prisão do jogador do Boa Esporte, nem precisou ir atrás dele. A liberdade do atleta foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o G1, agora, já preso, Bruno será submetido a um exame no IML e só depois será levado para o Presídio de Varginha. Na terça-feira (25), após a decisão do STF, o goleiro se apresentou à polícia, mas foi liberado porque o mandado de prisão ainda não havia sido expedido. Ele assinou um documento se comprometendo se entregar à Justiça.

Bruno responde pela morte da ex-amante dele, Eliza Samúdio. Ele foi preso em 2010 e condenado em 2013.

Fonte: Noticias ao Minuto