Gestores municipais do Amazonas se reúnem com bancada federal do Estado em Brasília

Mais de 40 gestores do Amazonas participaram na tarde de ontem, terça-feira (22), durante a 21ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, de uma reunião com a bancada federal do Estado.

A reunião aconteceu em umas das salas do Centro Internacional de Convenções do Brasil, local que recebe a Marcha.

Estiveram presentes os senadores Eduardo Braga (PMDB), Omar Aziz (PSD) e Vanessa Grazziotin (PCdob); e os deputados Alfredo Nascimento (PR), Arthur Virgílio (PSDB), Átila Lins (PP), Conceição Sampaio (PSDB), Hissa Abrahão (PDT), Pauderney Avelino (DEM), Gedeão Amorim (MDB) e Silas Câmara (PRB).

A comitiva, liderada pelo presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, debateu assuntos relevantes para os municípios do Estado. Na pauta, foram debatidas diversas questões importantes relacionadas à região amazônica, como a privatização da Eletrobrás, a situação dos Municípios em relação ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc), emendas, verbas, o impacto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto dos Gastos Públicos entre outros.

Com a maioria dos Municípios do Estado como contribuintes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a Associação Amazonense de Municípios ainda apresentou a sugestão de que sejam feitas mensalmente reuniões entre a Associação, a bancada federal do Estado e a Confederação.

“Nós saímos daqui com esse compromisso de associação; de direcionar e encaminhar as votações importantes para o municipalismo.”, declarou o presidente da Associação.