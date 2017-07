Gestão equilibrada de David Almeida garante segurança nos investimentos para o Estado

O equilíbrio das contas, a repactuação de contratos, o corte de gastos e a otimização de serviços tem possibilitado que o governador David Almeida, que completou dois meses à frente do Governo do Amazonas, administre o Estado com segurança e realize trabalhos e ações que estão impactando de forma positiva e a curto e médio prazo a vida da população.

Em balanço de dois meses de gestão, David Almeida destacou que, mesmo com a instabilidade política pela qual passa o Estado e o Brasil e que gera desdobramentos nas tomadas de decisão em sua gestão, seu Governo está equilibrado e com isso tem sido possível dar respostas rápidas e práticas à população. “Nós completamos 60 dias à frente do Governo do Estado. Nestes dois meses tentei imprimir um ritmo de trabalho que pudesse dar respostas rápidas e práticas à população e que beneficiem essas pessoas”, destacou.

Exemplo disso é que o Amazonas é o primeiro estado a pagar antecipado parte do 13º salário dos servidores públicos estaduais. “Enquanto alguns estados ainda pagam o décimo terceiro do ano passado e salários de abril e janeiro, o Amazonas é o primeiro que já antecipou o décimo terceiro salário. Em função da crise, nós perdemos muito, algo em torno de R$3.8 bilhões mas, mesmo assim, o Estado continua pagando seus servidores e os fornecedores em dia”, destacou.

De acordo com o governador, o equilíbrio nas contas se dá, em grande parte, pela gestão responsável e otimizada empregada nesses dois meses. O corte de gastos e a repactuação de contratos são as principais medidas adotadas por David Almeida.

“Nós focamos no equilíbrio fiscal para trabalhar em diminuir despesas, cortar contratos e fazer com quem esse equilíbrio possa permanecer dando segurança aos servidores do Estado, aos fornecedores e a indústria que contribuí para o crescimento do nosso Estado. Nós estamos trabalhando essas questões para que possamos dar segurança necessária para que os investidores possam vir ao nosso Estado e fazer os investimentos necessários”, reforçou.

Investimentos

A boa gestão de David Almeida garantiu ações em áreas prioritárias: saúde, educação, segurança e infraestrutura. Para a infraestrutura dos municípios serão investidos mais de R$ 511 milhões. Nas próximas semanas um trecho de 17 quilômetros na AM 070, estrada que liga Manaus a Iranduba, começa a ser asfaltado. As obras que estavam paradas foram retomadas na gestão de David Almeida. Na educação, os investimentos estão sendo direcionados para a reforma de 192 escolas com o emprego de R$1 bi.

Buscando manter o ritmo de celeridade do Governo, David Almeida tem duas áreas prioritárias para os próximos trinta dias. A saúde e a segurança serão as principais áreas de atuação do Governo. Segundo o governador, para essas áreas algumas medidas requerem segurança jurídica. O escalonamento e a promoção de policiais civis e militares, respectivamente, é uma delas. Com dinheiro em caixa, o Governo agora aguarda o processo eleitoral para efetivar o reajuste para esses grupos.

“Na sexta-feira, entregamos dois helicópteros e 50 novas viaturas para estruturar ainda mais a segurança no nosso Estado. Com relação às promoções, nós chegamos à equação econômica para isso. Acontece que estamos no período eleitoral e temos as condutas vedadas. Neste momento, se fizesse a promoção estaria incorrendo em improbidade. Mas nós estamos bem próximos de anunciar de forma efetiva algo positivo para as policiais em nosso Estado. Mas sempre dentro de uma segurança jurídica”, explicou.

Na saúde, a meta é estruturar unidades da capital e do interior. Para isso, oito novos tomógrafos e 70 ambulâncias estão sendo adquiridos. Os municípios de Itacoatiara, Tabatinga, Manacapuru, Tefé, Parintins, Humaitá e Eirunepé serão os primeiros beneficiados.

“Você muda o país com o seu exemplo e não só com as palavras. Uma coisa é você falar e outra é você fazer. É preciso ter coerência naquilo que você faz. Dessa forma, estamos implantando uma nova dinâmica na administração, buscando a otimização dos recursos, para poder alcançar o maior número de pessoas com ações positivas”, ressalta.