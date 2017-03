Gerente da City Lar comandava desvio que pode chegar a R$ 500 mil, diz polícia

Oswaldo Neto Manaus (AM)

O gerente da City Lar, Júlio Monteiro Ribeiro, 52, comandava um esquema que pode ter desviado até R$ 500 mil da empresa. Além dele, outras seis pessoas foram presas durante a operação “O Poderoso Chefão”, deflagrada nesta segunda-feira (20). Segundo as investigações, o golpe pode ter sido um dos fatores para a saída da empresa do estado do Amazonas.

De acordo com o delegado titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Góes, todos os envolvidos eram ou foram funcionários da City Lar. Os suspeitos são: Júlio Monteiro Ribeiro, 52; Caio Roberto Azevedo da Silva, 23; Danilo Almeida de Carvalho, 25; Jonatan Tavares da Silva, 35; João Paulo Estevam Caldas, 35; Julles André Lima de Moura, 44; e Themes Souza da Silva, 49.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

O delegado explicou que o gerente dirigia o papel dos outros membros do grupo. Na loja, os suspeitos davam descontos no valor do produto, sendo emitida uma nota fiscal com valor menor ao da operação de compra. O dinheiro que sobrava no caixa era dividido entre os vendedores e o gerente.

“Eles diziam que queriam ajudar os clientes. Diziam que percebiam que a empresa não dava o transporte rápido dos produtos, então davam esse desconto, o que é uma coisa enganosa porque o crime consiste nessa nota fiscal menor que o valor do produto”, disse Aldeney.

Ainda segundo o delegado, o desvio ainda será contabilizado em uma auditoria, porém, estima-se que o valor chegue a R$ 500 mil. Ele ainda informou que, até o momento, o montante não foi recuperado. “Isso pode ter causado a saída da empresa do Amazonas e milhares de demissões”, explicou a autoridade policial.

Todos foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa. A quadrilha deve permanecer na carceragem do 24º DIP.