Gedeão Amorim toma posse e substitui Sabino Castelo Branco na Câmara Federal

O Professor Gedeão Amorim (MDB) tomou posse na tarde desta sexta-feira, 29, na Câmara dos Deputados, em Brasília, após ser convocada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Gedeão foi chamado para substituir o deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB), que sofreu um AVC, em agosto deste ano, e continua internado.

Pelo Regimento Interno da Câmara, após 120 dias de licença médica do deputado em exercício, seu suplente é convocado. Gedeão Amorim, que exercia o mandato de vereador de Manaus, se licenciou do cargo, abrindo vaga para o seu segundo suplente, o médico Mauro Lippi, uma vez que o primeiro suplente, Dallas Filho, atua como secretário de Estado. Os dois, também, são do MDB.

Durante sua posse, o novo membro da bancada do Amazonas, em Brasília, afirmou que vai trabalhar grandes pautas e buscará aumentar os investimentos para o Estado. “Acredito que um dos principais entraves do Amazonas seja a falta de investimento em infraestrutura e na manutenção como energia elétrica, água, saneamento e geração de renda e emprego”, disse.

Gedeão prometeu atuar com dedicação pela busca de investimentos, também, na área de Educação e Saúde. “Sabemos dos grandes desafios e da falta de fiscalização sobre os recursos federais que chegam aos municípios e à capital. Além de trabalhar em cima do aumento desses recursos para a Educação e Saúde, também, vamos nos dedicar à fiscalização e correta aplicação dessas verbas”, afirmou o novo deputado federal.

Sobre sua vinculação direta ao partido do presidente da República, Michel Temer (MDB), e às votações de projetos polêmicos, como a reforma da Previdência e a privatização da Eletrobras, Gedeão afirmou que respeitará as diretrizes de seu partido, mas que priorizará as principais necessidades da população. “Sempre fui um homem ligado ao partido, que defende os ideais do seu partido, mas desde que sejam alinhados à vontade das pessoas, porque é graças à confiança delas que, hoje, estou na Câmara dos Deputados”.

Biografia

Gedeão Amorim é formado em Filosofia e fez especialização em Antropologia Amazônica pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Tornou-se Mestre em Administração, na área de Políticas e Gestão Institucional, pela Universidade Federal de Santa Catarina. No ano passado, foi eleito vereador de Manaus pelo PMDB, atual MDB. O parlamentar tem mais de 30 anos de experiência na Gestão Pública.

Na gestão da Saúde, Gedeão assumiu o cargo de diretor do Hospital Universitário Francisca Mendes em 1998, onde realizou ações de modernização do hospital e também conseguiu implantar um projeto de humanização no atendimento aos pacientes. Ele comandou a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 2013 a 2014, precisando se desincompatibilizar do cargo para concorrer às eleições. Em sete meses à frente da Funasa/AM, ele visitou 55 municípios para levar assessoria técnica na área de elaboração a projetos de saneamento básica e dobrou a adesão de municípios no Programa de Aceleração do Crescimento na segunda etapa (PAC-2).

Na área da Educação, o novo deputado federal foi secretário da Seduc, no período de 2005 a 2012. Nesse período, ele conseguiu elevar a posição do Amazonas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 26º lugar para 7º lugar; colocou o Estado em 3º no ranking de melhor rendimento salarial ao professor com o valor de R$ 2.440,00 para um regime de 40 horas semanais e idealizou o projeto ‘Centro de Mídias de Educação do Amazonas’, desenvolvido atualmente pelo Governo do Estado. Também implantou o 14º, 15º e 16º salários para os professores que conseguissem destacar em suas áreas.

Gedeão Amorim foi diretor do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no período de 1993 a 1997. Ainda na Ufam, ele criou o ‘Programa Especial de Formação Docente’ (PEFD-Ufam). O mesmo projeto, Gedeão implantou na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com o ‘Programa de Formação e Valorização de Profissionais da Educação’ (Proformar-UEA), cuja ação graduou mais d 16 mil professores da Educação em Nível Superior.