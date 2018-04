GASOLINA MAIS CARA, A PARTIR DE HOJE (18)

A partir desta quarta-feira (18), a Petrobras aumentará o preço da gasolina nas refinarias em 0,49% para uma nova máxima, R$ 1,7314 por litro, desde o início da era de reajustes diários, conforme um comunicado publicado no site da empresa. Como os postos são livres para aplicar ou não o reajuste, e na porcentagem que desejarem, o aumento poderá chegar, ou não, ao consumidor final na bomba.

Por outro lado, a empresa anunciou redução de 0,35% no preço do diesel nas refinarias, que passará de R$ 1,9988 por litro para R$ 1,9917.

Em vigor desde 3 de julho de 2017, o novo sistema de formação de preços da companhia busca seguir as variações nos mercados internacionais de petróleo e gasolina, de modo que os combustíveis vendidos pela empresa mantenham alguma paridade ante o exterior.

Na segunda-feira (16), a Petrobras afirmou que não tem o poder de formar preços de commodities (matérias-primas com cotação internacional, como é o caso do petróleo) e reiterou ainda que as revisões podem ou não se refletir no preço final ao consumidor, dependendo de repasses de distribuidores e revendedores.

Desde o início dos reajustes diários, em julho, os preços de diesel e gasolina nas refinarias acumulam alta de 26,4% e 25,1%, respectivamente.