Fundo de Promoção Social auxiliará a construção de Centro Social para a Basílica de Santo Antônio de Borba

Para incentivar o turismo religioso na região, a presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, anunciou que o FPS irá apoiar a construção de um centro social para a comunidade da Basílica de Santo Antônio de Borba (a 151 quilômetros de Manaus). O anúncio foi feito durante a visita da primeira dama ao município que, ao lado do Governador do Amazonas, professor José Melo, acompanhou a inauguração do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) José Holanda Cavalcante.

A construção do centro social vai garantir estrutura para receber os mais de 150 mil fieis que visitam a cidade durante os festejos do padroeiro do município amazonense, tradicionalmente, nos meses de junho e julho.

O novo espaço irá ocupar um terreno localizado ao lado da basílica com cerca de 450 metros quadrados. Para isso, o FPS irá enviar uma equipe técnica formada por engenheiros, arquitetos e assistentes sociais ao município, que deverá elaborar um projeto e plano de obras para a estrutura.

“Borba possui um grande potencial religioso e no período das festividades recebe uma grande quantidade de pessoas, porém com pouca estrutura. Vamos mudar isso com o auxílio da construção deste centro. Assim, a cidade poderá receber de forma mais adequada todas estas pessoas e, inclusive, aumentar ainda mais o número de visitantes no período, o que representa também movimentação econômica na comunidade”, afirmou Edilene Gomes.

De acordo com o reitor da basílica, o padre Jânio Assis, além da necessidade do espaço durante os festejos, a igreja precisa de suporte durante o final de ano, período em que acontecem as formaturas escolares de Borba. “Atualmente, nós fazemos a celebração religiosa e a formatura dentro do Santuário, com o novo centro, poderemos dividir e acomodar melhor as pessoas”, explicou o reitor.

Com a ajuda do Governo do Estado, a construção da estrutura será uma realidade de um sonho antigo dos moradores do município. “Nós estimávamos investir cerca de R$ 250 mil para essa obra que, inclusive, já estávamos arrecadando com a realização de rifas e feijoadas. Com a intervenção da primeira dama, com certeza, conseguiremos concluir isso com muito mais rapidez. Assim, Borba só tem a ganhar, tanto no aspecto religioso, como economicamente, graças a melhoria no turismo”, completou.

A presidente de honra do FPS também anunciou que irá fazer reformas na estrutura da basílica, com a melhoria do escoamento de água do telhado e a revitalização de uma pequena loja de acessórios atrelada à igreja. Além disso, o Fundo dará apoio para a construção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e da Pestallozi.

Fotos: Eduardo Cavalcante