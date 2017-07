Francisco Souza destaca ampliação de serviços da Policlínica Danilo Corrêa

Em pouco mais de um ano e meio, a oferta de serviços e atendimentos ao público da Policlínica Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, foi ampliada em quase 300% ao ano. Os detalhes da multiplicação dos números foram destaques no discurso do deputado estadual Francisco (Podemos) durante o Pequeno Expediente da Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta quarta-feira (5).

A ampliação dos serviços da Policlínica foi observada pelo parlamentar durante o acompanhamento de uma visita à unidade pelo secretário de Saúde, Vander Alves no início da semana. “Existe uma clara mudança nos processos de ampliação e diversificação de serviços aos cidadãos. No Danilo Corrêa pude acompanhar o secretário Vander Alves e vi sua extrema sensibilidade para que a população obtenha um acesso humanizado à rede hospitalar da capital”, informou.

Para a diretora da policlínica/SPA, Simone Dias, (há um ano e meio no cargo) nesse período de revitalização e aprimoramento dos serviços hospitalares, a unidade triplicou o atendimento, passando de 10 mil para aproximadamente 29 mil por mês. “Somente em consultas podemos chegar a 16 mil e os atendimentos diários passam dos 700”, resumiu a gestora.

Ofertas

No SPA, a equipe médica é formada por três clínicos gerais, dois pediatras e dois cirurgiões. Os pacientes de lá também têm acesso a exames diagnóstico, como os laboratoriais e raios x, consultas nas áreas de odontologia, ginecologia, ortopedia, reumatologia, dermatologia, cardiologia, gastroenterologia e neurologia.

“Também ofertamos os exames de eletrocardiografia, endoscopia, holter, entre outros. A unidade também é referência no tratamento de pacientes portadores de ‘pé diabético’”, informou Simone Dias.