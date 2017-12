FPS e Detran-AM entregam 420 latas de leite para instituições sociais

Mais de 400 latas de leite em pó foram entregues nesta segunda-feira (18/12) para quatro instituições sociais da capital, através do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Os produtos foram arrecadados com as inscrições de duas turmas do curso de monitor de transporte escolar feita pelo Detran-AM, que já planeja em 2018 substituir algumas taxas por doações.

As instituições contempladas foram: Núcleo de Assistência à Criança e a Família em Situação de Risco (Nacer), Lar Batista Janell Doyle, Coração do Pai e Aldeias infantis SOS Brasil. As instituições cuidam de crianças, adolescentes e jovens, com idade entre zero e 17 anos, em situação de risco social e pessoal. A solenidade de entrega foi realizada no auditório da sede do Detran-AM, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na zona sul de Manaus.

A presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, destacou que trabalho do Detran-AM foi fundamental para auxiliar as entidades. “Foi muito importante essa parceria da equipe educativa do Detran que conseguiu arrecadar 420 latas de leite. O mês de dezembro é um mês de fraternidade, amor, e queremos com essas campanhas sensibilizar a população que essas instituições existem e são os braços do governo para também cuidar das crianças e jovens do Estado. Elas fazem um trabalho valoroso e esperamos que mais doações cheguem para milhares de famílias”.

Taxas por doações – O diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, afirmou que o órgão também planeja em 2018 substituir algumas taxas por arrecadações. “Vamos fazer um estudo jurídico para ver o que é viável fazer para substituir taxas por doações, para ajudar essas instituições que prestam serviços para a comunidade. Esse curso de monitor de transporte escolar custava R$ 140, e aí pedimos duas latas de leite no lugar do valor”, explicou.

Gratidão – A coordenadora do Nacer, Glácia Arruda, ressaltou que os leites vão ajudar alimentação das crianças atendidas. “Nossas criança precisam muito desse leite. Ficamos felizes porque vai ajudar a alimentar os nossos acolhidos, e queremos que todos os dias a sociedade reconheça esse trabalho das instituições”.

FOTOS: HERICK LEITE (FPS)