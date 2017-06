Fotos íntimas de ex-mulher do governador da Paraíba são compartilhadas em sites adultos

por Alan Alex

Fotos íntimas de Pâmela Bório, a ex-primeira dama da Paraíba, foram vazadas na internet depois de um suposto ataque de hackers. O comunicado foi feito pela própria vítima em uma postagem nas redes sociais na noite da última terça-feira (27). De acordo com ela, um antigo aparelho celular pessoal teria sido hackeado entre os anos de 2013 e 2014, época em que ainda estava casada com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB.

Ela afirma que fez uma denúncia formal sobre o vazamento das fotos íntimas na Delegacia da Mulher do Estado. Na denúncia, ela garante que, além do celular hackeado, também teria sido implantado um dispositivo de gravação junto ao seu criado mudo na suíte da residência oficial de Granja Santana, onde ela dormiu até março do ano de 2015.<

No comunicado, Pâmela Bório lembra ainda que quem compartilhar suas fotos íntimas também estará cometendo crime, conforme a Lei 12.737/2012, conhecida popularmente como ‘Lei Carolina Dickmann’. “Fiz diversas denúncias na delegacia. Tenho recebido prints de imagens íntimas antigas e os autores serão punidos conforme a lei”, afirmou Bório em uma das publicações.

Na denúncia sobre o vazamento das fotos íntimas, Pâmela Bóriodeclarou em depoimento à polícia que o próprio marido, Coutinho, teria articulado uma rede de calúnia e difamação contra a mulher na imprensa do Estado, pagando inclusive blogs para que publicassem tais informações. Toda a confusão teria começado depois que ela descobriu supostas traições por parte do ex-governador. Em determinado momento, ela teria tido o celular roubado dentro da própria casa, crime esse que, segundo ela, teria sido forjado justamente para chantageá-la posteriormente.

