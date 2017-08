Em Cuiabá, Governador David Almeida defende união entre os Estados para consolidação da Amazônia

O Governador do Amazonas, David Almeida defendeu a integração entre os estados da Amazônia para seu fortalecimento, durante a 15ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, em Cuiabá (MT). David Almeida propôs uma Amazônia forte e unida para superar adversidades, e compartilhar experiências para construir uma região que, tenha a importância que merece no cenário nacional.

A conclusão da rodovia BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia, foi um dos pontos fortes do discurso em prol da integração de Estados da região com restante do Brasil. “Estamos isolados há 35 anos”, disse o governador, ao pedir união de todos em prol desta causa.

Outro desafio a ser superado, que exigirá um plano integrado dos estados da Amazônia com o Governo Federal e os países vizinhos, segundo ele, é segurança das fronteiras contra o tráfico de drogas e armas e a biopirataria. Segundo o governador, o Amazonas se transformou no maior corredor de entrada de drogas no Brasil. “É preciso uma intervenção urgente neste sentido”, afirmou.

Para David Almeida, o fórum permite a integração de alternativas desenvolvidas com êxito nos estados amazônicos. No Amazonas, por exemplo, há um grande potencial de riquezas a serem exploradas. O Estado caminha para se tornar um grande produtor de peixe em cativeiro, mas fatores como a logística ainda são um empecilho.

“Estamos buscando caminhos para viabilizar atividades produtivas no Amazonas. O Estado tem as condições naturais, técnicas e políticas para ser forte economicamente e dar ao povo amazonense a qualidade de vida justa e necessária”, disse.

O governador ressaltou que os recursos naturais da Amazônia precisam ser melhor aproveitados para a garantia do desenvolvimento socioeconômico das comunidades indígenas e ribeirinhas.

“Temos na Amazônia Legal as maiores reservas de nióbio, potássio e ouro e não podemos explorar por causa de entraves de leis federais que, em muitos casos, prejudicam as famílias ribeirinhas e indígenas que precisam de oportunidade de desenvolvimento social e econômico. Portanto, venho solicitar apoio nessa luta para juntos, como Amazônia Legal, possamos ver mais avanços”, destacou o governador David Almeida.

Carta de Cuiabá – David Almeida assinou a “Carta de Cuiabá” com os demais governadores dos nove estados, que compõem a Amazônia Legal, firmando o compromisso com as demandas de interesse comum na área de segurança, meio ambiente e comunicação.

Antes da reunião do fórum, o governador esteve junto com os demais participantes no município de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, para acompanhar, ao lado do presidente Michel Temer, o lançamento da colheita de algodão e inauguração da primeira usina exclusiva para produção de etanol de milho e derivados do país.

