POLICIAIS DO 4 BATALHAO PM prende traficante em Tapauá

Policiais militares do 4°BPM- (Humaitá) em missão na cidade de Tapauá, efetuaram a Prisão do nacional Junior Galvão da Silva, pelo crime de Tráfico de drogas

Policiais Militares do 4°BPM (Humaitá), em missão no Município de Tapauá, equipe formada pelo Cb Pm C .Sá, Sd Pm Relvas, Sd Pm Márcio Rola, Sd Pm J. Gonçalves, Sd Pm Ailton Neves, que por volta das 01:35 hrs do dia 25 de Dezembro de 2017.

A Guarnição em patrulha na praça Raimundo Andrade, avistaram o nacional Junior Galvão da Silva em atitude suspeita e fizeram uma abordagem no acusado e foi encontrado uma porção de supostamente maconha, ao indagar o acusado, o mesmo falou que estava comercializando droga e que o restante estava em sua residência, que de imediato a guarnição ser deslocou a residência do acusado e obteve êxito, encontrando mais 29 Porções supostamente Maconha, no total de 30 porções, Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado e foi conduzido para 64° DIP, com sua integridade física e moral preservada, para os procedimentos cabíveis.