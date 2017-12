FORÇA TÁTICA DO 4ºBPM DE HUMAITÁ PRENDE JOVEM ACUSADO DE ESTUPRAR A IRMÃ ESPECIAL

Humaitá – Por volta das 11h15min de sexta-feira (22) a viatura foi acionada via 190 para verificar uma denuncia de “estupro” na Rua Manoel Lobo, São Pedro. A guarnição deslocou até o local e fizemos contato com familiares da vítima de 18 anos, onde eles confirmaram o estupro e informaram que o próprio irmão seria o autor. A vítima segundo seus irmãos que é especial, foi levada pra casa dele pra fazer uma faxina, e quando retornou começou a reclamar de dores e disse que foi abusada “sexualmente” pelo seu irmão Alechando (vulgo gaguinho).

Diante dos fatos a vítima foi encaminhada para hospital. Enquanto fazíamos diligências no intuito de capturar o acusado, recebemos informação da guarnição do presídio que o vulgo gaguinho estava em uma motocicleta de cor laranja tinha passado próximo do presídio em direção ao posto Dom Bosco. A guarnição rapidamente deslocou para BR e avistamos o acusado e passamos a fazer o acompanhamento. Já em frente a Milenium Informática fizemos a abordagem de gaguinho, o qual foi preso em flagrante pelo crime de estupro, e conduzido para delegacia de Humaitá para procedimentos legais e cabíveis.