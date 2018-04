Foragido por assassinato em Rondônia é preso em Manicoré pela PM do Amazonas

Condenado por assassinato em 2010 e foragido da Justiça de Rondônia, o criminoso Jenisson Rocha Ribeiro foi preso nesta quinta-feira em Manicoré, no Sul do Amazonas, após uma rápida ação da PM local.

Segundo a ocorrência, policiais do 4°BPM/Manicoré averiguavam a denúncia de que que o acusado estava recebendo ordens do presídio para executar militares. Ao ser abordado, o homem negou, informou que morava no Estado do Acre, e por não estar em posse de seus documentos, os policiais fizeram imagens dele.

Após contato com a Polícia Militar de Rondônia, foi constatado que Jenisson era foragido desde 2017.

Com as informações, as equipes policiais iniciaram diligências pelos bairros da cidade, localizando o acusado na Feirinha do Tambaqui, bairro, São Domingos Sávio, onde já se preparava para fugir, provavelmente para a Zona Rural do Município.

Após receber voz de prisão, ele foi conduzido e apresentado na 72° DIP/Manicoré para os procedimentos cabíveis.

Rondoniagora.com