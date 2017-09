Final da Copa do Brasil: tudo que você precisa saber sobre Flamengo x Cruzeiro

(Foto: )

É dada a largada para a decisão da Copa do Brasil 2017. O Maracanã recebe, nesta quinta-feira, o primeiro jogo da final entre Flamengo e Cruzeiro, às 21h45 (de Brasília). Esta é a sétima final de ambas as equipes no torneio. Os mineiros buscam o pentacampeonato, enquanto o Rubro-Negro tenta seu quarto título. O jogo de volta será no dia 27, no Mineirão.

A torcida rubro-negra esgotou todos os ingressos de forma antecipada. Para o duelo, os dois times chegam com mistério em suas escalações. Tanto Mano Menezes quanto Reinaldo Rueda trabalharam em treinos fechados nos últimos dias e mantêm posições em aberto no time titular.

Transmissão: TV Globo (com Galvão Bueno, Junior, Bob Faria e Arnaldo Cezar Coelho) e SporTV e PFCI (com Luiz Carlos Jr, Lédio Carmona e Edinho)

Flamengo – Técnico: Reinaldo Rueda

O treinador rubro-negro não confirmou as soluções para as dúvidas do time titular antes do confronto desta quinta. Sem Guerrero, suspenso, ele testou algumas formações com as opções que tem disponível. Vizeu, substituto direto na posição, está lesionado. Com isso, o treinador voltará a utilizar Lucas Paquetá improvisado como centroavante, algo que testou – e se deu bem – contra o Atlético-GO.

Outra dúvida de Rueda era em relação ao goleiro para a final. Na semana passada, Alex Muralha falhou e recebeu muitas críticas após o confronto contra o Paraná, válido pela Copa da Primeira Liga. A tendência é que Thiago inicie a partida no Maracanã.

Desfalques: Guerrero (suspenso), Vizeu e Renê (lesionados). Éverton Ribeiro, Rhodolfo, Geuvânio e Diego Alves (todos contratados após o fim do prazo de inscrição)

Pendurados: Márcio Araújo

Confira a escalação provável do Flamengo (Foto: GloboEsporte.com)

Cruzeiro – Técnico: Mano Menezes

Mano Menezes fechou todos os treinos táticos que antecederam a partida. O Cruzeiro viajou para o Rio com três dúvidas: na lateral, no meio e no ataque. Na véspera, o técnico solucionou duas delas e comunicou que Ezequiel será titular na direita, e que Arrascaeta ficará no banco. Com isso, a dúvida que sobrou foi no ataque, entre Rafael Sobis e Raniel. O primeiro vive um grande jejum de gols e não marca desde o dia 25 de junho (15 jogos), mas deve ganhar um voto de confiança pela experiência. Raniel corre por fora, tendo a seu favor a juventude e a boa fase.

Durante a semana, os jogadores do Cruzeiro destacaram a importância de buscar um bom resultado no Rio. Segundo eles, o objetivo é jogar o primeiro jogo da final como se fosse o último e esquecer que a finalíssima será em Belo Horizonte.

Desfalques: Manoel, Dedé, Ariel Cabral, Judivan e Rafael Marques (todos no departamento médico, o último também não pode jogar em função do prazo de inscrição), Sassá, Digão, Messidoro e Galhardo (todos contratados após o fim do prazo de inscrição)

Pendurados: Rafael Sobis, Lucas Romero, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves

Escalação provável do Cruzeiro para a final (Foto: GloboEsporte.com)

(Foto: )