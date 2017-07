Festival de Parintins para o Brasil e o mundo ver

Uma articulação, entre o Governo do Amazonas, a Rede Calderaro de Comunicação e a TV Cultura São Paulo, coloca o Festival de Parintins no grande cenário nacional e internacional. Em função dessa construção de entendimento, a Rede Calderaro disponibilizará as imagens para transmissão nacional pela TV Cultura São Paulo. O sinal da emissora local irá alcançar 132 milhões de habitantes de 26 Estados e do Distrito Federal.

O governador David Almeida entende que desta maneira está colocando o Amazonas na grande mídia nacional, o que vai criar motivações para que turistas se interessem em conhecer a região, construindo possibilidades de atividades econômicas para a população. “É uma grande vitrine para o Festival de Parintins e para o turismo do Amazonas voltar a ter transmissão em rede nacional”, avalia David.

O governador também observa que a divulgação se reverterá em benefício do povo de Parintins, tornando a cidade ainda mais conhecida nacionalmente, impulsionando o mercado de trabalho para os artistas e a economia local como um todo.

O Festival será transmitido na íntegra durante as três noites. No primeiro dia do Festival, dia 30 de junho, a transmissão ocorre a partir das 21h30, no segundo, 01 de julho, a partir das 19h30 e no último, 02 de julho, às 20h.

