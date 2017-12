Festa do Guaraná injeta R$ 10 milhões na economia e reúne 30 mil pessoas em Maués

A 38ª edição da Festa do Guaraná, que ocorre desde quinta-feira (07/12) em Maués (a 276 quilômetros de Manaus), movimentou a economia local com a injeção de R$ 10 milhões em todos os setores, principalmente no turismo. O município já recebeu cerca de 30 mil turistas, segundo estimativa do prefeito de Maués, Júnior Leite.

O evento tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SEC) e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que, juntas, realizam ações integradas para movimentar o município com atividades turísticas e culturais. A Festa do Guaraná de 2017 se encerra neste sábado (09/12).

De acordo com o prefeito de Maués, além de movimentar a economia, a Festa do Guaraná é uma vitrine para o turismo. “Não celebramos apenas a colheita do guaraná, celebramos também a geração de mais 600 empregos diretos e indiretos. Já estamos trabalhando o turismo como matriz econômica”, disse Júnior Leite.

O casal Jaqueline Rodrigues e Weverton Corrêa, que dirigiu 266 quilômetros até o município de Itacoatiara e depois enfrentou mais de cinco horas de lancha rápida para chegar a Maués, participa da Festa do Guaraná pela primeira vez. “Estamos encantados pela beleza da cidade. É a primeira vez que participamos de uma festa aqui no Amazonas e viemos apenas para prestigiar o show do Wesley Safadão, mas agora iremos ficar aqui até domingo para conhecer um pouco mais dessa terra linda”, disse Jaqueline.

Campanha – No segundo dia da 38ª Festa do Guaraná, o Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, realizou a abertura oficial da campanha de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Maués, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), foram distribuídos panfletos e ventarolas e, ainda, afixados cartazes em diversos estabelecimentos comerciais e órgão públicos da cidade.

A campanha continua no último dia da Festa do Guaraná, desta vez com distribuição dos cartazes pelo município.

Pesquisa – A Amazonastur também continua com a pesquisa de satisfação com aplicação dos questionários que avaliarão a qualidade dos serviços prestados ao turista durante o evento. Mais de 300 entrevistas já foram realizadas e o resultado auxiliará nas decisões que nortearão as políticas públicas voltadas para o turismo em Maués.