FESTA DAS MÃES – POLICIAL A PAISANA REAGE A ASSALTO E MATA ASSALTANTE VEJA O VIDEO

Constatou-se que o suspeito foi atingido com tiros no peito e na perna. O caso aconteceu na manhã deste sábado (12), em Suzano, São Paulo.

Suzano, SP – Uma policial militar que estava de folga reagiu durante assalto em frente uma escola no Bairro Jardim dos Ipês, em uma cidade no interior paulista. Ela aguardava, juntamente com outros pais, a abertura de uma escola onde ocorreria festa para o dia das mães. O suspeito – que não teve a identificação revelada – chegou a ser socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos.

Conforme é possível observar nas imagens, o suspeito se aproxima de um grupo de mães e suas filhas e rapidamente saca arma de fogo apontando para um homem, anunciando o roubo. Bastante atenta, a policial retirou sua arma e efetuou três disparos contra o assaltante, que caiu gritando de dor, implorando misericórdia.

Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa da cidade, falecendo momentos depois. Constatou-se que o suspeito foi atingido com tiros no peito e na perna.

Fonte: Julio Malta – NewsRondônia (DRT 1709/RO)