Ferramenta online informa se o trabalhador tem direito ao PIS/PASEP

Muitos trabalhadores não sabem ao certo se tem ou não direito ao Abono Salarial PIS/Pasep, pensando nisso o Ministério do Trabalho disponibilizou uma ferramenta de consulta onde o trabalhador saberá se tem direito ao benefício ou não. Para isso basta acessar o site (CLIQUE AQUI) e preencher os campos com o número do CPF ou do PIS/Pasep e data de nascimento, as mesma informação pode ser obtidas pelo telefone 158 da Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério.

Para aqueles que não efetuaram o saque até o dia 30 de junho, o abono salarial referente ao calendário 2016/2017, ano-base 2015, terão uma nova oportunidade para sacar o benefício, vale ressaltar que o saldo estará disponível até dia 28 de dezembro. Para Servidores Públicos que no caso seria o Pasep, os saldos em conta para correntista do Banco do Brasil será efetuado a partir do 3º dia útil anterior ao início de cada período de pagamento conforme cronograma abaixo. Fonte: Jornal Prime.