Feira Agropecuária de Apuí teve a presença do governador David Almeida

O governador David Almeida participou neste domingo (3) da Feira Agropecuária no município de Apuí, onde visitou a Feira da Produtor montada pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (ADS) em parceria com a Prefeitura. O espaço beneficia aproximadamente 70 produtores rurais.

“É o Governo dando estrutura aos produtores, através da ADS, para que eles possam ter um lugar para expor seu produto, escoar a produção e oferecer à população de Apuí o melhor preço. Com isso, o produtor melhora sua produção, tem onde expor seu produto e, sem dúvida alguma, tira a figura do atravessador, dando ao produtor uma melhor condição e ao consumidor um melhor preço final”, ressaltou.

O espaço, que passou a funcionar desde o primeiro dia do Festival, na quinta-feira (31/08), será mantido em parceria com a Prefeitura. Os produtores que expõem na Feira ganharam 4 tendas, 100 jogos de mesas e cadeiras e 80 kits com colete, camisa e bonés, além de suporte de extensão rural, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam).

Livre de aftosa – Recentemente, lembrou o governador David Almeida, ele esteve no município acompanhando o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Turismo (Mapa). Na oportunidade, o Amazonas foi declarado Estado livre de Febre Aftosa com vacinação.

“O ministro do Mapa está hoje na China. Nós já solicitamos agenda com ele para que possamos ir até Brasília para assinarmos o termo em que o Amazonas é oficializado livre da febre aftosa com vacinação. Esse que é o segundo município com o maior rebanho do Estado e que através do Governo recebe investimentos, através do Sistema Sepror, para impulsionar o setor”, destacou.

Decisão do TCE – David Almeida também conversou com o prefeito da cidade, Antônio Roque Longo, e explicou sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em barrar novas despesas orçamentárias licitações na gestão do governador. Na última viagem, o governador David Almeida pediu ao prefeito que apresentasse um levantamento para a recuperação do sistema viário e para a construção do sistema de captação de água.

“Por conta dessa decisão, nós estamos impedidos de firmar novos convênios, novas licitações. Eu tinha me comprometido com o prefeito Roque. Nós íamos ajudar a fazer o sistema de captação e distribuição de água com recursos de até R$ 3 milhões. Pedi também que o prefeito fizesse o levantamento do sistema viário para que começassem a licitação, mas, com a decisão do TCE, ficamos impedidos. A verdade é que não puniram o deputado David Almeida, puniram o povo do Amazonas, puniram o povo de Apuí. Eu lamento muito, mas eu digo que até o último dia do meu mandato eu vou continuar trabalhando pelo povo do Amazonas”, destacou.

FOTOS: DHYEIZO LEMOS