FEBRE AFTOSA – AMAZONAS RUMO A ZONA LIVRE

O Secretário estadual de Produção Rural do Amazonas, Dedei Lobo, foi a Brasília nesta segunda-feira, 05, onde participou de uma reunião com o Secretario Nacional da Defesa Agropecuária e com Diretor Nacional que confirmaram visita ao Amazonas ainda este mês de junho, na oportunidade Dedei Lobo garantiu junto ao Ministério da Agricultura, os recursos para a continuidade do programa estadual de imunização agropecuária, comandada no Amazonas pela Adaf-Agencia de Defesa Agropecuária e Florestal. “Viemos com um objetivo é conseguimos uma grande vitória para o setor produtivo do Amazonas e buscarmos também a certificação internacional que garantirá que nosso estado é ZONA LIVRE DA FEBRE AFTOSA, no BRASIL“, diz Lobo.

O Secretário estadual foi de Manaus a Brasília acompanhado pelo diretor presidente da Adaf, Hamilton Casara. O convênio, que havia sido celebrado e efetivado em 2016, recebeu aditivo e a efetivação deste será em Manaus, com a presença do secretário nacional Dr. LUIS EDUARDO RANGEL (Paletó escuro) e do diretor nacional da defesa agropecuária Dr. GUILHERME MARQUES (Paletó Cinza), que já confirmaram a vinda a Manaus entre os dias 21 e 23 de junho. “A ida do Secretário Nacional ao Amazonas é uma demonstração de compromisso do Ministério da Agricultura para com nosso estado”, reconhece Casará.

Além da reunião com os técnicos estaduais responsáveis pelo programa de imunização, o secretário irá acompanhar em campo um trabalho de sorologia e antes de retornar à capital federal vai participar de uma operação de trânsito animal.

Os recursos serão utilizados de várias maneiras com a reestruturação da Adaf e principalmente com a ampliação da atuação do órgão no Amazonas.

“Estamos muito satisfeitos com esse termo aditivo do convênio. O Amazonas tem um grande potencial agropecuário e merece todos os investimentos e cuidados do governo federal”, finalizou Dedei Lobo.

A agenda do secretário Nacional de Agricultura no Amazonas:

21/06 – reunião com o serviço de defesa do Amazonas;

22/06 – acompanhamento, em campo, do serviço de sorologia;

23/06 – inspeção ao serviço de trânsito animal.