Fast, Rio Negro, Princesa e Nacional iniciam briga por uma vaga na final do Campeonato Amazonense Sub-20

As quatro melhores equipes do Campeonato Amazonense Júnior (Sub-20) vão iniciar neste sábado (19) a disputa por uma vaga na final. Fast, Rio Negro, Princesa e Nacional deixaram para trás os demais rivais e agora querem faturar o título da temporada 2017, que ano passado ficou com o Manaus FC depois de uma batalha nos tribunais. A competição recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Os jogos em rodada dupla iniciam a partir das 15h no estádio Ismael Benigno, com a partida entre Rio Negro e Princesa, para na sequência, às 17h, o favorito e líder da fase de classificação Fast Clube enfrentar o Nacional, no eterno clássico Pai e Filho.

“A postura será a mesma como em todo o campeonato, só vamos pensar em vantagem no final do segundo jogo dessa semifinal. Não temos que mudar nossas características de jogo e vamos para cima, para conquistarmos um bom resultado que nos traga mais tranquilidade na segunda partida”, disse o treinador do Fast, Darlan Borges, que não conta com dois jogadores.

“Estaremos sem o atacante Max, com o terceiro amarelo, e o lateral Luan. O Max vive um bom momento, mas temos o Vitinho pra substituí-lo. O Luan vinha atuando, mas o titular da posição é o Velho que estava suspenso e volta nessa partida”, concluiu.

Nada de preocupação

O encontro do primeiro e quarto colocado não deixa o treinador do Nacional, Robson Garanha, preocupado. Apesar de ter conquistado a última vaga e vê o rival com a vantagem, o treinador do Naça não para de pensar na vitória.

“O Fast é o favorito. É o melhor time, time que vem jogando a Taça São Paulo e eles são favoritos, mas vamos tentar sair com a vitória. Temos dois desfalques, mas vamos para cima deles. É um clássico e clássico é superação. Minha meta é colocar de quatro a cinco jogadores no profissional, e se ganharmos o título melhor ainda”, declarou.

