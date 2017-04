Faltando 4 dias para 113 anos, morre no AM uma das mulheres mais velhas do mundo

A amazonense Aldacira Saraiva da Silva de 112 anos, considerada um das mulheres mais velhas do Brasil e do mundo, morreu nesta sexta-feira (21), em Humaitá, no sul do Amazonas. Faltando apenas 4 dias (25 de abril) para completar 113 anos. O velório foi na casa de parentes, no bairro de Novo Centenário, o enterro foi as 17:00 no Cemitério Municipal da cidade, neste sábado (22).

Últimos momentos

Dona Aldacira morava na vila de Santa Rosa, município de Humaitá as margens do Rio Madeira, Nos últimos tempos, ela não vinha se sentido bem e estava morando com a filha. Era bastante conhecida na região e bastante querida por amigos e familiares, seu prato favorito era peixe com farinha, e não comia comida industrializadas.

Ranking dos “supercentenários“

De acordo com a última atualização do ranking dos “supercentenários” da organização americana Gerontology Research Group, se ela tiver-se enviando a documentação ao Research Group ela poderia esta entre 15ª é 20º posição como pessoa mais idosa do mundo.

