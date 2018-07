EXTRATIVISTAS MINERAIS DE HUMAITÁ, SOFREM E RELEMBRAM COMPROMISSO NÃO CUMPRIDO POR AMAZONINO MENDES

Em uma visita cercada de pirotecnia o Governador Amazonino Mendes visitou o município de Humaitá, para oficializar a entrega oficial da “Licença de Operação Ambiental” (LOAs) para atividades de extração mineral no rio Madeira e na oportunidade anunciou a construção do ANEL VIÁRIO e um mundo encantado de papo furado, que simplesmente não saíram do papel até a presente data, embora toda semana anuncie mundos e fundos, com uma unica e exclusiva intenção, a de enganar o povo em véspera de mais uma eleição.

A REALIDADE ATUAL

Milhares de extrativistas minerais de Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã já estão sentindo no bolso, a pressão imposta pelo IBAMA e ICMBIOS, que derrubaram a licença cedida pelo governo do estado para exploração mineral, ao longo do Rio Madeira. Mesmo já ter passado cerca de 6 meses de sua ultima visita ao município, o governo do estado simplesmente desapareceu, o IPAAM não se posicionou a cerca de liberar ou ajudar legalizar a extração mineral, que esta trazendo prejuízos incalculáveis aos extrativistas que após perderem suas balsas fizeram novas compras de maquinários e flutuações em busca de recuperar o que perderam de forma criminosa pelos agentes do IBAMA no ano passado, que gerou revolta popular ocasionando a destruição dos prédios das autarquias em nossa cidade.

O comercio local sente aqueda econômica sem a produção mineral e o risco de não receber o que já vendeu a prazo aos extrativistas minerais assusta o comercio diretamente.

Extrativistas minerais que ja tiveram suas balsas destruídas com a visita do IBAMA recentemente, não sabem a quem recorrer, até o momento nenhuma liderança política ou representante do governo do estado se pronunciou sobre o caso, o deputado estadual Maciel cobrou a presença do estado na tribuna legislativa, porém o governo até o momento fez ouvido de mercador, com a chegada do mês de agosto, a pressão só tende a aumentar, afinal quem quer voto precisa mostrar trabalho, empenho e firmeza em prol desta classe que parece pequena, mas que é do tamanho de nossa cidade.

Todo compromisso tem prazo de validade, e o prazo para o governador Amazonino Mendes mostrar sua força ja chegou, é agora ou nunca!

PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS

Não tem Anel Viário, não tem asfalto de qualidade, e muito menos vergonha de mentir ao povo publicamente, toda a mobilização deste governo enganador, ficou pelo caminho, afinal rabetas, motores estacionários, fornos de farinha, roçadeiras e tri-ciclos, só depois das eleições…

Quem sonhou com ruas asfaltadas, é melhor se contentar com tapa-buracos, com direito a um chá de “me engana que eu gosto!” no final de tudo isso. Quem sofre todo esse desgaste é justamente nosso maior defensor, o prefeito Herivaneo Seixas que, embora tente de todas as formas levantar a moral do Amazonino na cidade, já apresenta sinais de cansaço e pode pular deste Titanic a qualquer momento.

O povo humaitaense não merece ser enganado, passado para trás de forma omissa, nossos descendentes de Alvaro Maia, recebem de braços abertos, todos aqueles que fazem o bem para esta terra, mas também é implacável quando percebe que esta sendo ludibriado, fica o alerta, a lembrança que encerro com um ditado popular, “A VONTADE DE GANHAR FAZ PERDER”