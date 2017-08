Exploração mineral não afeta o ambiental na Amazônia, diz Planalto

Diante da repercussão negativa da edição do decreto que extinguiu, nesta quarta-feira (23), a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), o Palácio do Planalto divulgou, nesta quinta (24), nota explicando que a decisão atinge a reserva mineral e não ambiental.

Segundo a nota, o decreto tem como objetivo “coibir a exploração ilegal” e recolocar o Estado como administrador de jazidas minerais da Renca, que atualmente sofre com a existência de garimpos clandestinos de ouro.

“A Renca não é um paraíso, como querem fazer parecer, erroneamente, alguns. Hoje, infelizmente, territórios da Renca original estão submetidos à degradação provocada pelo garimpo clandestino de ouro, que, além de espoliar as riquezas nacionais, destrói a natureza e polui os cursos d ‘água com mercúrio” , diz trecho da nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

Licença rigorosa

Ainda conforme a nota, qualquer empreendimento no local que provoque impacto nas áreas de conservação estaduais do Amapá e do Pará terá que cumprir exigências federais “rigorosas” para licenciamento, com a previsão de “ampla proteção socioambiental”.

” O compromisso do governo é com o soberano desenvolvimento sustentável da Amazônia, sempre conjugando preservação ambiental com geração de renda e emprego para as populações locais”, diz a nota.

A Renca foi criada em 1984 pelo governo de João Figueiredo, último presidente do período militar.

Na ocasião foi definida a proteção da área de 47 mil quilômetros quadrados (km²), incrustada em uma região entre os estados do Pará e do Amapá.

Desde então, pesquisa mineral e atividade econômica na área passaram a ser de responsabilidade da Companhia Brasileira de Recursos Minerais (CPRM – Serviço Geológico Brasileiro) ou de empresas autorizadas pela companhia.

Além de cobre, estudos geológicos apontam a ocorrência de ouro, manganês, ferro e outros minérios na área.

Fonte: Agência Brasil