EXÉRCITO PROMOVE PROCESSO SELETIVO COM SALÁRIO DE ATÉ 3,5 MIL REAIS

O Comando da 12ª Região Militar do Exército, que engloba os Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, informa que até o dia 15 de setembro de 2016 estão abertas as inscrições ao processo seletivo que visa à contratação de Oficial, Sargento e Cabo Especialista Temporário.

Podem participar do processo seletivo candidatos de todos os níveis, os quais serão incorporados para prestação de Serviço Militar de forma transitória e por tempo determinado, para o exercício de atividades técnicas especializadas relacionadas às respectivas áreas de formação.

A previsão é de sejam preenchidas 25 vagas para nível superior (Oficial), 63 vagas para nível técnico (Sargento) e 13 para nível fundamental (Cabo). As vagas estão distribuídas para os Estados do Amazonas (Manaus, Barcelos, Tabatinga, Tefé, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira); Roraima (Boa Vista); Rondônia (Porto Velho, Guajará-Mirim) e Acre (Rio Branco e Cruzeiro do Sul).

De acordo com o setor de Comunicação Social da 12ª Região Militar, quem possui o nível superior nas áreas de Exatas, Humanas e Licenciaturas poderá concorrer às vagas de Aspirante-a-Oficial, cujo salário bruto é de R$ 5.500,00. Para o nível médio e técnico as vagas estão distribuídas nas áreas de técnicas de administração, redes de computadores, enfermagem, entre outras, e o ingresso se dará na situação de Sargento Temporário, com salário de R$ 3.500,00 (bruto). Para nível fundamental (Cabo Temporário – salário bruto de R$ 2.400,00) as vagas estão distribuídas nas áreas de mecânica, motorista, bombeiro hidráulico e outros. Todos os que forem incorporados ao Serviço Militar Temporário terão ainda direito a plano de saúde.

As inscrições podem ser feitas no site da 12ª Região Militar (www.12rm.eb.mil.br), mediante pagamento de taxa, cujo valor pode variar de R$ 40,00 a R$ 80,00.

O processo seletivo será realizado em etapas: inscrição pela internet; divulgação da pontuação e pré-seleção; análise curricular; inspeção de saúde; teste físico e convocação. Para Oficial Técnico Temporário e Sargento Técnico Temporário podem se inscrever homens e mulheres com até 37 anos, completados no ano da convocação. Já para Cabo Temporário são admitidos homens e mulheres com até 35 anos completados na data da incorporação.

O Serviço Militar Temporário tem duração até oito anos, contado todo tempo de serviço público anterior, sendo o contrato renovado anualmente, conforme interesse do Exército. Por se tratar de processo seletivo com o objetivo principal de formar cadastro de reserva, não haverá, por parte do Exército Brasileiro, quaisquer compromissos quanto à incorporação dos candidatos, mesmo que estes venham a realizar todas as etapas previstas neste processo seletivo.