Exército apreende mais de 900 kg de drogas em canoa no Rio Japurá, no Amazonas

Manaus (AM)

O Exército Brasileiro apreendeu na madrugada de domingo (28) mais de 900 kg de drogas do tipo skunk em uma canoa no Rio Japurá, no município de mesmo nome, no interior do Amazonas. Segundo o Exército, apenas em janeiro deste ano, já foram apreendidos quase 4 toneladas deste tipo de droga.

Conforme o Exército, o caso ocorreu por volta das 2h20 de domingo na região que faz fronteira com a Colômbia. Militares do Posto de Controle Fluvial do 3º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) de Vila Bittencourt, em Japurá, interceptaram uma canoa com três suspeitos descendo o Rio Japurá.

Ao perceberem a aproximação das embarcações militares, os suspeitos encostaram na margem e fugiram pela mata.

Foram apreendidos 917,70 kg de droga tipo skunk e itens diversos.

Quarta apreensão

Segundo o Exército, essa foi a quarta grande apreensão de skunk feita pelo Comando Militar da Amazônia na faixa de fronteira em 2018, sendo que é a terceira realizada pelo Pelotão Especial de Fronteira de Vila Bittencourt.

A última apreensão ocorreu no dia 5 de janeiro, quando o mesmo pelotão apreendeu 1,2 toneladas de maconha tipo skunk em uma embarcação no Rio Japurá. Na ocasião, cinco militares ficaram feridos durante troca de tiros.

