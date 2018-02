EXCLUSIVO: BEBÊ INDÍGENA ESTÁ SENDO COMIDA VIVA POR BICHOS NO HOSPITAL COSME E DAMIÃO – VEJA O VÍDEO

Conforme a denúncia, a criança está no hospital desde a manhã da última terça-feira (06), onde chegou com uma pequena ferida no ouvido, com a presença de vermes vivos

Porto Velho, RO – Chegou à redação do Jornal NewsRondônia, denúncia tratando sobre uma bebê de apenas quatro meses de vida, que está internada no Hospital Infantil Cosme e Damião, na capital. A criança está com vermes em uma ferida acima da orelha esquerda e também no olho direito.

Conforme a denúncia, a criança está no hospital desde a manhã da última terça-feira (06), onde chegou com uma pequena ferida no ouvido, com a presença de vermes vivos. Já nesta quarta-feira (07), os bichos se alimentaram da criança e a ferida ficou ainda maior. O olho direito da criança não está abrindo e, segundo informações, também há a presença de vermes por dentro.

Mãe e filha são indígenas e moram na Casa de Apoio a Saúde do Índio (Casai), em Porto Velho. A criança teria sido levada, nesta quarta, para realizar cirurgia, porém, não foi possível realizar o procedimento devido à falta de produtos para anestesia. A menina teve a ferida coberta com uma gaze e preza com esparadrapo.

A mãe está desesperada, pois não sabe mais o que fazer com a criança, devido não ter um posicionamento por parte do hospital.

Fica aqui aberto o espaço caso a direção do Hospital Infantil Cosme e Damião queira se manifestar sobre o caso.

Fonte: NewsRondônia