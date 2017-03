Ex-vereador de Presidente Médici é encontrado assassinado em Londrina no estado do Paraná

O ex-vereador de Presidente Médici, Gilmar Rolim de Oliveira, foi encontrado morto, em um apartamento, em Londrina, no estado do Paraná. A Polícia Civil identificou a vítima neste domingo (26), quando o corpo ja estava exalando forte mal cheiro no prédio.

Segundo cobertura jornalística do grupo Massa, as investigações trabalham com a possibilidade de latrocínio. Rolim tinha 55 anos e estava com os pés e as mãos amarrados, e o veículo de sua propriedade, um Corolla, foi encontrado fechado, largado numa rua distante.