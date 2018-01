Ex-presidente da Câmara de Parintins assassinado com três tiros

Everaldo Batista, ex-presidente a Câmara

PARINTINS, AM – O ex-presidente da Câmara de Parintins, Everaldo Batista, foi assassinado no início da manhã desta segunda-feira (22), dentro da casa dele, por dois assaltantes. O caso aconteceu por volta das 6h45. O ex-vereador levou três tiros. Ele ainda deu entrada no hospital Jofre Cohen, mas não resistiu e faleceu.

Os dois homens encapuzados adentraram a casa de Everaldo, localizada na rua Itapiranga, no bairro de Palmares, e fizeram refém a família dele. O ex-vereador foi ainda agredido antes de ser assassinado.Os tiros atingiram o pescoço e a cabeça do ex-presidente do Poder Legislativo.

Rua Itapiranga, no bairro do Palmares, endereço da casa do ex-vereador

Os assaltantes chegaram em uma motocicleta, e pararam em frente ao mercadinho do ex-vereador, no mesmo endereço, quando o renderam. A polícia investiga o caso, mas há suspeita é de que crime tenha sido uma execução.

Everaldo foi vereador por dois mandatos. Ele assumiu a presidência da Câmara no período de 2015/2016. O ex-vereador era aliado do ex-prefeito Alexandre da Carbrás.

Nos anos 90, Everaldo Batista liderou a primeira grande ocupação de terras em Parintins que deu origem ao bairro Itaúna.

fonte: deamazonia