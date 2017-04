Ex-prefeito de Careiro é preso pela Polícia Rodoviária Federal

Hamilton Alves Villar foi preso na noite desta segunda-feira, em cumprimento a mandado de prisão. Ele é suspeito de formação de quadrilha e fraude em licitação.

O ex-prefeito do município de Careiro Castanho (110 Km de Manaus), Hamilton Alves Villar, foi preso no quilômetro 0 da rodovia BR-319, em Manaus, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a assessoria da PRF, a prisão ocorreu volta de 19h desta segunda 17/04 em cumprimento a um mandado de prisão emitido pela justiça estadual. O prefeito é suspeito de receber vantagem indevida quando ocupava o cargo público, formação de quadrilha e fraude em licitação.

De acordo com a PRF, Hamilton trafegava na rodovia em veículo modelo Strada próximo ao porto da Ceasa quando foi abordado.

Após a prisão, o ex-prefeito foi encaminhado à delegacia do município de Careiro.

Operação ‘Apagar das Luzes’ – Em 19 de janeiro, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da Promotoria de Justiça do Careiro Castanho, e a Polícia Civil deflagraram a operação “Apagar das Luzes”. A ação conjunta desarticulou uma organização criminosa formada por ex-secretários municipais e empresários que atuavam com fraudes em licitações e desvios de dinheiro da prefeitura.

Na época, o Promotor de Justiça João Guimarães, titular da Promotoria, informou que as investigações iniciaram ainda no período eleitoral, no ano passado. Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça apontaram a existência da organização criminosa que intensificou a ação depois das eleições.

“Ainda não podemos estimar o valor desviado dos cofres municipais por esse grupo, mas pela intensidade com que agiam e as primeiras análises, era um esquema milionário”, afirmou o Promotor.

Em janeiro, as equipes da polícia civil cumpriram cinco mandados de condução coercitiva e cinco mandados de prisão preventiva. As prisões foram efetuadas no Careiro, em Maués e em Manaus.

Foram presos: Aluízio da Silva Alves, empresário; Sérgio César Moreno Serejo (Côco Seco), empresário; Jackson Chagas Saldanha, ex-secretário de administração do Careiro; Roberto Viana Costa (Zequinha do Pereira), empresário, e Antônio José de Oliveira Gonçalves (Antônio Preto), empresário. Todos são suspeitos de cometerem os crimes de corrupção passiva e ativa, fraude em licitação, extravio de documentos e peculato.

