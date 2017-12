Ex-governador José Melo deixa prisão

O Ex-governador José Melo, preso pela Polícia Federal há uma semana, foi colocado em liberdade nesta terça-feira, por determinação do juiz federal Ricardo Augusto Sales. Assim, Melo retorna pra casa ainda esta noite, depois de passar por uma audiência de custódia.

24 horas depois de ter a prisão temporária prorrogada por mais cinco dias pelo juiz federal plantonista substituto, Wendelson Pereira Pessoa, ganhou a liberdade na noite desta terça-feira (26) e passará o Réveillon em sua casa. O juiz Ricardo Augusto de Sales, da 3ª Vara da Justiça Federal do Amazonas que assumiu o plantão na manhã de hoje derrubou a decisão que manteria Melo preso no Centro de Detenção Provisória Masculino II, localizado no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus/Boa Vista), em uma audiência de custódia realizada na noite desta terça-feira.

Com a decisão José Melo irá para sua casa passar a festa de Ano Novo ao lado esposa a ex-primeira-dama Edilene Gomes, assim como ele alvo de investigações da Operação Estado de Emergência, desencadeada no último dia 21 pela Polícia Federa;