Ex-governador e ex-primeira-dama já estão nos presídios da BR-174

O ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira chegaram por volta das 14h30 ao Instituto Médico Legal onde foram submetidos a exames de corpo de delito para em seguiram serem levados, ele para o Centro de Detenção Provisória Masculino II e ela para o Feminino, ambos localizados no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus/Boa Vista).

No rosto de Melo estava estampado a angustia e vergonha de chegar ao IML escoltado policiais, não como sempre andou na época de governador, mas agora preso para ser submetido a exame de corpo de delito para em seguida ser encaminhado ao CDPM.

Edilene, tentou não perder a elegância, de óculos escuros ela saiu da viatura da Polícia Federal e caminhou lentamente com as mãos para trás até a porta de entrada do IML onde também antes de ser encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino foi submetida a exame de corpo de delito.

José Melo já estava preso temporariamente na sede da Policia Federal em desde o último domingo (31), véspera de Ano Novo, quando a juíza plantonista da Justiça Federal, Ana Paula Serizawa, acatou a pedido do Ministério Público e mandou o ex-governador de volta cadeia dias depois dele ter ganhado liberdade dada pelo juiz federal Ricardo Salles.

A prisão temporária do ex-governador termina nesta quinta-feira (4), mas ontem por volta de 19h, a juíza Jaiza Pinto Fraxe, plantonista da Justiça Federal acatou a pedido do MPF e converteu a prisão temporária em preventiva e ainda determinou a prisão preventiva de Edilene Gomes de Oliveira.