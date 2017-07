Ex-BBB morre em casa, em São Paulo (Foto: Reprodução)

Noberto participou da nona edição do Big Brother Brasil. (Foto: Reprodução)

Noberto Carias dos Santos, mais conhecido como Nonô na edição do Big Brother Brasil 9, morreu na madrugada deste domingo (9), no interior de São Paulo, em decorrência de um câncer. As informações são do Notícias ao Minuto.

A morte do ex-BBB foi confirmada por um familiar.

(Foto: reprodução)

Nonô morreu em casa, aos 72 anos. O sepultamento foi realizado na tarde de hoje, no Cemitério Jardim da Paz, em São Paulo (SP).

Quando participou do BBB, em 2009, Nonô foi o segundo eliminado do reality show, com 55% do voto popular.

(Com informações do Notícias ao Minuto)