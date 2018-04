Evandro Melo é punido após celular se encontrado dentro da sua cela

Caíque Varela

A Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) informou por meio de nota nesta segunda-feira (9), que encontrou um celular que estava sendo usado por Evandro Melo, ex-secretário de Administração e irmão do ex-governador José Melo, dentro da cela especial do Centro de Detenção Provisória (CDPM) 2, no km 8 da BR 174.

A Seap informa ainda que por causa do ocorrido, Evadro foi punido deixando de receber visitas e banho de sol por 30 dias.

Evandro Melo está preso desde o dia 13 de dezembro do ano passado quando foi preso na “Operação Custo Político”, deflagrado pela PF.

De acordo com o secretário da Seap, Cleitiman Coelho, o celular da marca Samsung estava dentro de uma bolsa da cela de Evandro e foi achado durante revista.

Fonte: noticiadoam.com.br