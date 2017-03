Estudante de 12 anos levou revólver com munições para colégio

Um estudante de 12 anos foi parar na delegacia, na tarde desta terça-feira (21), após levar uma arma de fogo para a Escola Municipal Antonina Borges de Sá, na Zona Leste de Manaus. O adolescente levou o revólver dentro da mochila para mostrar aos colegas. O Conselho Tutelar foi acionado, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O jovem cursa o 6º ano do ensino fundamental na escola, que fica na Rua Edmundo Soares, no bairro São José 2. De acordo com a Semed, o aluno informou a colegas de classe que estava com uma arma dentro da bolsa.

A situação foi reportada pelos alunos ao gestor da instituição. O Conselho Tutelar, bem como a avó do adolescente, foram chamados para comparecer ao local.

O jovem foi levado pra a pedagogia da escola e confirmou o porte do revólver. Ele disse que a arma era da família, e que levou para a instituição apenas para mostrar aos amigos, segundo a Semed.

Escola fica localizada no bairro São José, em Manaus (Foto: Reprodução/Google Earth)

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados. Durante revista, a PM apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, dentro da mochila do adolescente.

A polícia apreendeu a arma e conduziu o aluno e a avó até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A semed informou que o aluno tem histórico de bom comportamento. A secretaria aguarda um relatório do Conselho Tutelar sobre o ocorrido. Caso seja apontado que o aluno tinha intenções criminais, ele poderá ser transferido da instituição.