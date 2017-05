Escritor humaitaense Raimundo Neves lança ‘novo’ livro em sua terra natal

Em uma noite de gala no Auditório da Universidade Federal do Amazonas, o escritor e poeta Raimundo Neves de Almeida lançou mais um livro de sua vasta coleção. Natural das barrancas do Lago de Uruapiara o escritor é membro da Academia de Letras de Rondônia onde ocupa a cadeira n° 32, onde seu patrono foi nada mais nada menos que, José Francisco Monteiro fundador do município de Humaitá.

Raimundo Neves mesmo sendo oriundo do interior em uma época em que ler ja era muito difícil imagine escrever, mesmo diante da adversidade que a vida lhe proporcionou conseguiu realizar seu sonho no ano de 1981 onde, escreveu e lançou sua primeira obra denominada: “Retalhos Históricos e Geográficos de Humaitá”. À partir de então não parou mais de realizar obras literárias e já conseguiu chegar a incrível marca de 08 livros lançados.

Raimundo Neves com seu jeito simples do caboclo do interior conquistou a todos com sua histórias maravilhosas capazes de nos fazer voltar no tempo em que não encontramos mais… Parabéns! Que Deus abençoe nosso eterno escritor.