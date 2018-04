Escola da comunidade do Maicí, será ampliada

O prefeito de Humaitá Herivâneo Seixas em companhia do vereador Rai Santos, visitaram na manhã deste sábado (28), a Comunidade do Maicí, que fica na BR 230 Transamazônica no km 45. No local funciona uma escola municipal em alvenaria que será revitalizada e ampliada com mais uma sala de aula, Herivaneo Seixas disse que o Posto de Saúde, será reativado e reformado.

A comunidade recebeu com alegria a visita do gestor municipal que junto com o vereador, que anunciaram a substituição do transporte escolar que era feito de kombi, e que agora será realizado em um micro-ônibus com ar-condicionado, que levará alunos da comunidade, e ao longo da estrada, até Humaitá de segunda a sexta.

“Já ampliamos, reformamos e vamos inaugurar as escolas do km 17 e da Comunidade da Pupunha, todas em alvenaria. Agora a escola do Maicí será ampliada e reformada, tudo com recursos oriundo do FUNDEB. No meu governo, educação é prioridade, e vamos melhorando a rede de ensino do interior com respeito e responsabilidade”. Concluiu o prefeito.