Embarcações e arma são apreendidas durante ‘Operação Panair’

Durante a ‘Operação Panair’, realizada na tarde de ontem (23), foram aprendidas três embarcações suspeitas de serem depósito de combustível roubado e uma espingarda calibre 20 com munições na comunidade do Lago do Janauari, em Iranduba (distante a 70 Km de Manaus). O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Fluvial (Deflu), da Polícia Civil do Amazonas.

A Operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e teve a participação de mais de 100 policiais militares e civis, além da Marinha e Corpo de Bombeiros. O objetivo foi fazer uma varredura na área fluvial de Manaus para coibir crimes como: roubos, tráfico de drogas e furtos.

Em lanchas separadas, as equipes realizaram fiscalização em várias áreas da região próxima a Manaus. As embarcações encontradas no Lago do Janauari foram identificadas, primeiramente, por meio do helicóptero da SSP-AM. No momento da apreensão, não havia ninguém no local e nem foram encontradas as documentações das embarcações.

As equipes também realizaram fiscalização em flutuantes e residências na comunidade do Lago do Janauari. Em uma das residências, desocupada, foi encontrada a espingarda com munições.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, a Operação fluvial será realizada em toda a região metropolitana. “Todo o Sistema de Segurança está integrado nessa Operação para combater principalmente o tráfico de drogas, que ocorre, em grande parte, pelas vias fluviais do nosso Estado. Estamos iniciando essa Operação pela região metropolitana de Manaus, mas o objetivo é estendê-la para demais localidades”, disse.

Ainda segundo Sérgio Fontes, a Operação será realizada por tempo indeterminado, uma vez que os crimes na região fluvial vêm aumentando nos últimos anos, especialmente o tráfico de drogas.

A Operação desta quarta-feira (23) contou com a participação de equipes da Companhia de Operações Especiais (COE), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da SSP-AM, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e Marinha do Brasil.

