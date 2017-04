Embarcação afunda nas proximidades do município de Alvarães-Am

Fotos: Divulgação

Um acidente envolvendo uma embarcação por nome de Mestre Ênio que afundou na manhã desta terça-feira (25), por volta das 6:30min, nas proximidades do município de Alvarães-Am, ocorreu ao bater em um pedaço de madeira que flutuava à margem do rio Solimões.

O barco, que faz linha Manaus/Juruá, estava com uma lotação de mais de 100 passageiros, segundo informações de tripulantes. De acordo com informações a embarcação pertence a uma pessoa cujo nome é Sandro e não houve vítimas fatais e os passageiros foram levados a Tefé-Am, para seguir viagem em um outro barco.

A reportagem do Portal do Amazonas, tentou manter contato com a Capitania dos Portos em Tefé, mas até o fechamento desta matéria não houve nenhum resultado, para maiores esclarecimentos sobre o caso.

Matéria : Romário Vieira / Portal do Amazonas