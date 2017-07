Em São Januário, Flamengo bate Vasco em clássico com briga nas arquibancadas

ACritica.com

Deu Urubu no Clássico dos Milhões. Em jogo cheio de lesões, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, na tarde deste sábado (8), em São Januário, e mantém a ótima fase no Brasileirão 2017. Com gol do atacante Everton, o Rubro-Negro dorme na vice-liderança do campeonato. Na próxima rodada o time da Gávea encara o Grêmio, na quinta-feira (13), na Ilha do Urubu.

Nem mesmo os 20 mil vascaínos que transformaram o estádio de São Januário em um verdadeiro caldeirão impediram o Flamengo de chegar a sua quarta vitória seguida no Brasileirão. O triunfo na casa vascaína se deu aos 19 minutos do segundo tempo, quando Everton Ribeiro – o melhor em campo – lançou bola na cabeça do xará, Everton, que cabeceou firme, pro chão, sem chances para Martín Silva.

Lesões e confusão

O jogo foi marcado por diversas lesões de ambos os lados. Pelo lado rubro-negro, os zagueiros Réver e Rhodolfo sentiram e tiveram de ser substituídos, além do atacante Paolo Guerrero, que levou pancada na cabeça e também deixou o gramado. Pelo lado vascaíno o meia Bruno Paulista também saiu de campo contundido.

No fim do jogo, cenas lamentáveis em São Januário. Revoltada com a derrota pro arquirrival, a torcida cruzmaltina atirou objetos no gramado, além de bombas e rojões. Confusão armada e a polícia militar teve muito trabalho para conter os ânimos dos vascaínos.

Em meio a confusão, os jogadores do Flamengo tiveram de permanecer no gramado por alguns minutos até a polícia fazer um cordão de isolamento para que o elenco rubro-negro pudesse entrar no vestiário de São Januário em segurança.

Na próxima rodada, o Vasco vai até o Barradão, na quarta-feira (12), onde encara o Vitória. Com o revés, o Cruzmaltino permanece com 16 pontos e dorme na sexta posição no Brasileiro. Mas dependendo dos resultados do restante da rodada, a equipe de São Januário pode cair até para a 15ª colocação na competição.